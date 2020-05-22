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В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19

22.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вместе с новой системой пришли и специальные реагенты, которые оперативно выдают результат. Кстати, анализ для такого теста забирают прямо на дому. В поликлиниках сформировали контактные бригады, которые выезжают на прием к пациентам. Подробности  экспресс-диагностики в репортаже Юлии Гризунт.

Пациент номер два болен COVID-19. Возможно, бессимптомно и является просто носителем. Об этом тест не скажет. Но зато плюс или минус   определит буквально за 30 минут. Выполнить экспресс-тест можно в самой обычной лаборатории, которая есть в любой поликлинике. Для этого нужны только кровь пациента и специальный контроль. Он поступил вместе с экспресс-тестами. Когда два компонента смешиваются, тест начинает исследование.

Чтобы взять анализы у контактов первого уровня, выезжает так называемая контактная бригада. Забор крови они проводят прямо на дому. Кроме карманной лаборатории, у медиков с собой пару запасных защитных костюмов. Перед каждым визитом врачи переодеваются. 

Отметим, все контакты первого уровня  сначала сдают обычный тест, который отправляют в специальные лаборатории. А уже повторная проверка  через 10 дней  проводится в экспресс-режиме. Кстати, при легкой или бессимптомной форме COVID-19  пациент может проходить лечение дома. Но если возможности самоизолироваться нет, врачи предлагают лечь в стационар.

 
 
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Вместе с новой системой пришли и специальные реагенты, которые оперативно выдают результат. Кстати, анализ для такого теста забирают прямо на дому. В поликлиниках...
 
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