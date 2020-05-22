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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как проходит карантин в Турции? Информация из первых уст Продолжаем узнавать о жизни и бизнесе в условиях карантина из первых уст жителей разных стран. Сегодня на связи Турция. Мы позвонили Елене, она владеет агентством...

Продолжаем узнавать о жизни и бизнесе в условиях карантина из первых уст жителей разных стран. Сегодня на связи Турция. Мы позвонили Елене, она владеет агентством недвижимости в курортном городе Алания. Там уже месяц все выходные проходят под знаком комендантского часа. Антон Малюта узнал все о НЕ-туристической Турции (видео).