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Как проходит карантин в Турции? Информация из первых уст
22.05.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжаем узнавать о жизни и бизнесе в условиях карантина из первых уст жителей разных стран. Сегодня на связи Турция. Мы позвонили Елене, она владеет агентством недвижимости в курортном городе Алания. Там уже месяц все выходные проходят под знаком комендантского часа. Антон Малюта узнал все о НЕ-туристической Турции (видео).
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Продолжаем узнавать о жизни и бизнесе в условиях карантина из первых уст жителей разных стран. Сегодня на связи Турция. Мы позвонили Елене, она владеет агентством...
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