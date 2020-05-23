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Сделать помощь адресной и эффективной. Указ о социальной поддержке комментирует замминистра труда

23.05.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важные социальные решения, которые были приняты на этой неделе

Указ о поддержке стал очередным знаком внимания отдельным, наиболее уязвимым категориям граждан - это многодетные мамы, люди с ограниченными возможностями и белорусы преклонного возраста.

Нуждающимся - дополнительная поддержка

Тема социальной ответственности как государства, так и бизнеса на постоянном контроле Президента. К ней возвращаются регулярно. Среди нынешних новаций подписанного указа - бесплатное ЭКО для женщин до 40 лет. Супружеские пары, которые нуждаются в подобной процедуре и при наличии соответствующих медпоказаний, смогут получать ее за счет государства. Документом также предусмотрены льготы для мам, родивших четверых и более детей. Им впишут в трудовой стаж время нахождения в декрете до 12 лет. Предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей. Одна из новаций касается работников с неполным страховым стажем. У кого он более 10 лет, но меньше положенного. Ранее эта категория пенсионеров претендовала только на социальную пенсию.

В Беларуси появится пенсия по возрасту при неполном страховом стаже

Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Указом предусматривается новый вид пенсии по возрасту. Это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже. Она будет назначаться дифференцированно в зависимости от имеющегося у человека страхового стажа. За 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73 % бюджета прожиточного минимума пенсионера, или 137 рублей на сегодняшний день. И размер пенсии будет увеличиваться на каждые 3 % от этого бюджета за дополнительный год страхового стажа больше десяти". 

В "Главном эфире"

Это только часть интервью с заместителем министра труда и социальной защиты Беларуси Валерием Ковальковым. Полную же версию мы покажем завтра в "Главном эфире".

 
 
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Важные социальные решения, которые были приняты на этой неделе Указ о поддержке стал очередным знаком внимания отдельным, наиболее уязвимым категориям граждан -...
 
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