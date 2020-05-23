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Важные социальные решения, которые были приняты на этой неделе

Нуждающимся - дополнительная поддержка

В Беларуси появится пенсия по возрасту при неполном страховом стаже

В "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сделать помощь адресной и эффективной. Указ о социальной поддержке комментирует замминистра труда Важные социальные решения, которые были приняты на этой неделе Указ о поддержке стал очередным знаком внимания отдельным, наиболее уязвимым категориям граждан -...

отдельным, наиболее уязвимым категориям граждан - это многодетные мамы, люди с ограниченными возможностями и белорусы преклонного возраста.Тема социальной ответственности как государства, так и бизнеса на постоянном контроле Президента. К ней возвращаются регулярно. Среди нынешних новаций подписанного указа - бесплатное ЭКО для женщин до 40 лет. Супружеские пары, которые нуждаются в подобной процедуре и при наличии соответствующих медпоказаний, смогут получать ее за счет государства. Документом также предусмотрены льготы для мам, родивших четверых и более детей. Им впишут в трудовой стаж время нахождения в декрете до 12 лет. Предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей. Одна из новаций касается работников с неполным страховым стажем. У кого он более 10 лет, но меньше положенного. Ранее эта категория пенсионеров претендовала только на социальную пенсию.Это только часть интервью с заместителем министра труда и социальной защиты Беларуси Валерием Ковальковым. Полную же версию мы покажем завтра в