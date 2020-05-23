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С чем носить легкое летнее пальто

23.05.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Так носить летнее пальто нельзя. Оно предназначено для теплой погоды и легких фактур. А здесь тяжеловесная обувь и черное плотное платье. К тому же оно короткое и диссонирует с длинным пальто. 

Что в тренде?

А вообще-то легкий тренч - отличная идея. Погода нынче слишком капризна, и в теплом сезоне наверняка еще будет предостаточно дней, когда не помешает набросить на себя стильную верхнюю одежду. Летнее пальто без подкладки, свободного кроя, шьется из крепа, хлопка, шелка, льна. В коллекциях много моделей с рукавом в три четверти или даже до локтя. В тренде ретро пальто в стиле 60-х - без воротника и с выразительным принтом. Популярен фасон оверсайз с фантазийным декором, а также двубортные экземпляры нараспашку. Лучшие расцветки этого сезона - выразительная клетка, жизнерадостный цветочный принт, все оттенки синего, а также сочные фруктовые тона.   

Трендовый образ №1

Исправляем ошибку. Берем легкие фактуры и сочные цвета. У водолазки и широких брюк комплементарные цвета. К тому же синий и неоновый оранжевый - тренды этого сезона. Кроссовки тоже подбираем яркие.
 

Трендовый образ №2

Легкое пальто всегда замечательно смотрится на летящих шелковых платьях. Важно, чтобы они спорили по длине. Подбираем платье-миди. Аксессуары подбираем исходя из цветов, которые присутствуют в принтах. Акцентные желтые кроссовки, а также панама и кожаная косынка бутылочного оттенка.

Модные выводы

Платье под легким тканевым пальто слишком плотное, чересчур темное и к тому же короткое. Вот почему образ не сложился. Водолазка, широкие брюки, яркая обувь и дутая сумка - все свежее, актуальное и легкое. Идеально дополняется тренчем без подкладки. Принтованная верхняя стильно сочетается с невесомым цветочным платьем макси. Секрет образа в оригинальных аксессуарах - панаме, кожаном платке и ярких кроссовках. 

 
 
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Антиобраз Так носить летнее пальто нельзя. Оно предназначено для теплой погоды и легких фактур. А здесь тяжеловесная обувь и черное плотное платье. К тому же оно...
 
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