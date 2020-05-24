Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История любви к белорусской глубинке В силах каждого из нас сделать свою жизнь лучше. В равной степени это высказывание имеет отношение и к малой родине. А вот полностью поменять городскую жизнь на...

В силах каждого из нас сделать свою жизнь лучше. В равной степени это высказывание имеет отношение и к малой родине. А вот полностью поменять городскую жизнь на деревенский быт - такое происходит нечасто. Обычно происходит наоборот. Однако именно на это решилась молодая семья из Пинска. Супруги Ковалевич переехали в старый сельский дом. Завели хозяйство и обзавелись большой семьей. Сейчас там воспитывают пятерых детей. Кроме того, жизнь на земле вдохновила на частный бизнес. В ближайшее время муж и жена откроют семейную сыроварню.О своей любви к белорусской глубинке они расскажут в сюжете