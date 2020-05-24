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В пятницу Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок в Мачулищах
25.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ поле зрения Президента разработки особого конструкторского бюро. А им есть что показать. Но прежде Александр Лукашенко провел четкую стратегию Вооруженных сил в целом.
Уже к сентябрю ожидаем опытный образец ракеты, бьющей до 300 километров. Ведутся переговоры со странами-партнерами, где можно провести испытания. Главный союзник - Россия - сделал самоотвод. Что, конечно, неприятно, но и не смертельно. По итогам смотра (а демонстрировали Александру Лукашенко и разработки, которые секретные, в СМИ не покажешь) Президент дал конкретные поручения, как решить вопросы именно юридического характера. Бюрократические препоны могут затрагивать и ВПК. Также Глава государства оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете. Ее пуск произвели в этом году с модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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В поле зрения Президента разработки особого конструкторского бюро. А им есть что показать. Но прежде Александр Лукашенко провел четкую стратегию Вооруженных сил...
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