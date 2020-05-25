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Меньше недели осталось до старта благотворительного онлайн-пробега "Спасибо врачам"

25.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его организует Белорусская федерация легкой атлетики. Принять участие в забеге может каждый желающий старше 12 лет. Бежать можно в любом месте планеты и на любой дистанции. Стартовый взнос - 20 белорусских рублей, семь из них отправят на покупку средств индивидуальной защиты для врачей в медучреждения страны. Организаторы ограничили число участников онлайн-пробега до 500 человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте федерации. Стартует онлайн-пробег 1 июня и продлится 10 дней. 
 
 
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Его организует Белорусская федерация легкой атлетики. Принять участие в забеге может каждый желающий старше 12 лет. Бежать можно в любом месте планеты и на любой...
 
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