Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси в 2019 году банковские работники выявили 812 поддельных денежных знаков, 45,3% из них — доллары, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Доля поддельных российских рублей составила 31,8%, евро — 17,2%, белорусских рублей — 3,7%, других валют — 2%. По сравнению с 2018 годом, общее количество фальшивок уменьшилось на 9,8%. При этом количество поддельных долларов снизилось на 22,5%, российских рублей — на 4,4%. Поддельные евро показали прирост на 19,7%. Количество подделок белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось на 13 штук.

В Минске выявлено 44,7% всех поддельных денежных знаков, в областях республики — в пределах 5-11,3%.

Чаще всего среди долларов подделывали купюры $100 (88,9%), доля банкнот номиналом $50 составила 7,6%. Случаи подделок банкнот номиналом $20, $10 и $5 были единичными. Все фальшивки являлись ранее известными разновидностями подделок.

Среди поддельных российских рублей основная доля по-прежнему приходится на банкноты номиналом 5000 и 1000 российских рублей — 77,1% и 16,3% соответственно.

В 2019 году выявлялись фальшивые банкноты евро всех номиналов, кроме 10 евро. Наибольшее количество пришлось на банкноты номиналом 50 евро — 36,4% от выявленных. Среди выявленных подделок была банкнота 200 евро, изготовленная из подлинной банкноты 200 сербских динаров с помощью принтера.

Поддельные белорусские рубли образца 2009 года в 2019 году показали значительный прирост по сравнению с 2018 годом — в абсолютном выражении на 18 штук. Основную их долю составили банкноты Br50 и Br20.