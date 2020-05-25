Сотрудники МЧС разослали письма семьям Пинщины, чтобы ещё напомнить о безопасности детей

Источник материала: Полесская правда





В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» Пинский горрайотдел по ЧС совместно с работниками РУП «Белпочта» провели мероприятие под названием «Безопасная корреспонденция». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

«Такое мероприятие проведено с целью информирования основам безопасности жизнедеятельности семей, воспитывающих детей», – отмели Олег Червяковский.

В бизнес центре почтового отделения №16 Олег Червяковский и начальник группы по оказанию услуг корпоративным клиентам Анастасия Качановская подготовили и отправили письма с наглядно-изобразительной продукцией МЧС в семьи с детьми.

На титульной стороне конверта был размещен логотип проводимой акции. Информация в конверте предназначена для повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности, а также поспособствует изучению родителями опасных мест в доме или квартире для принятия мер по недопущению травматизма детей и гибели их на пожарах», – подытожил Олег Червяковский.