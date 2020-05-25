ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Работу летних оздоровительных лагерей в Брестской области организуют по заявительному принципу

25.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Работу летних оздоровительных лагерей в Брестской области организуют по заявительному принципу
Работу летних оздоровительных лагерей в Брестской области планируют организовать по заявительному принципу — в зависимости от количества заявок на путевки и эпидситуации в районах, сообщила заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

«Мы планировали этим летом организовать более 900 дневных лагерей и оздоровить 63,5 тыс. школьников. В связи с эпидемиологической ситуацией фактические цифры по оздоровлению, скорее всего, будут отличаться от плановых. Работать будем по заявительному принципу — в зависимости от количества заявок на путевки от родителей и обстановки в каждом конкретном районе», — отметила Алла Сенькевич.

По информации регионального представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, на удешевление детских путевок Брестской области выделено Br7,2 млн государственных средств. Размер дотации на каждую путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 18 дней составляет Br205, с дневным пребыванием — Br85.

В области сейчас идет приемка оздоровительных лагерей: загородные должны быть готовы к 1 июня, дневные — к 15 июня. Не исключено, что начало оздоровительной кампании может сдвинуться и на более поздние сроки. Тем не менее собственники лагерей готовятся к приему детей: ремонтируют спальные корпуса, обновляют коммуникации и пищеблоки. Уже есть заявки на путевки от родителей на первую, вторую и третью смены. А в таких лагерях, как «Березка», «Верба», «Орленок», «Электрон» все заявки, которые могут быть там распределены, уже поданы.

По словам собеседницы, Брестская область единственная, где на базе интернатных учреждений организуются круглосуточные оздоровительные лагеря для детей-сирот. Такие лагеря для своих воспитанников откроют летом областное кадетское училище в деревне Ястрембель Барановичского района, школы-интернаты в Кобрине, Антополе. В Телеханской специальной общеобразовательной школе-интернате организуют лагерь гражданско-патриотической направленности, а в Молотковичской вспомогательной — лагерь труда и отдыха для детей с особенностями психофизического развития.

На базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» под Пинском в начале августа предполагается организовать областной оздоровительный лагерь «Спасатель» для 120 ребят с привлечением областных служб МЧС, ОСВОД, лесничеств. При молодежном патриотическом центре в Брестской крепости запланированы три смены девятидневного оборонно-спортивного лагеря с круглосуточным пребыванием. На 13 июня намечено открытие популярного у активистов детского и молодежного движения областного оздоровительного лагеря «Лидер». Там смогут отдохнуть и укрепить здоровье 120 ребят. Лагерь организуют на базе санаторной школы-интерната в деревне Молчадь Барановичского района.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Дыхательная гимнастика помогает восстановиться после тяжёлых болезней
Медицина, ИКТ и машиностроение — что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет »
Новости дня
Новости общества
 
«Приехала комиссия - человек 15». Медвежонка, который прибился к дому фермера, забрали в заповедник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика