Источник материала: БT

800 граммов хека,

1 яйцо,

50 граммов сливочного масла,

6 столовых ложек кукурузной муки,

полстакана кунжута,

половинку лимона

масло растительное.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хек в кунжуте Возьмем 800 граммов хека, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек кукурузной муки, полстакана кунжута, половинку лимона масло растительное. ...

ВозьмемФиле разморозилось. Его обязательно нужно обсушить бумажным полотенцем. Обсушили. Теперь нарежем рыбу на кусочки и замаринуем в соке лимона. Не забудем при этом посолить и поперчить.Пока хек маринуется, возьмем три разные плошки. В одной взобьем яйцо, добавив в него немного соли. Во вторую засыпаем муку. А в третью - кунжут. Он должен быть не жареный.Ставим на огонь сковороду и наливаем в нее растительное масло. Когда оно прогреется, добавляем кусочек сливочного. Берем кусочек рыбы. Обмакиваем ее в муке, затем в яйце. Даем стечь лишнему. И, наконец, отправляем в плошку с кунжутом. Выкладываем на сковороду, обжариваем рыбу с двух сторон примерно по 3 минуты с каждой. Подаем кунжутную рыбку с долькой лимона. Приятного аппетита!Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.