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Хек в кунжуте
26.05.2020 06:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем
Благодаря низкому уровню углеводов хек позволяет худеющим наедаться досыта и при этом не набирать лишний вес. Существуют рыбные диеты, при которых тресковые входят в ежедневный рацион или даже являются единственным продуктом, который можно употреблять в течение нескольких дней.
Пока хек маринуется, возьмем три разные плошки. В одной взобьем яйцо, добавив в него немного соли. Во вторую засыпаем муку. А в третью - кунжут. Он должен быть не жареный.
В 100 граммах кунжута содержится суточная норма кальция. А еще он богат медью, марганцем, цинком, селеном и другими важными для организма элементами. Это мощный источник правильных жирных кислот.
Ставим на огонь сковороду и наливаем в нее растительное масло. Когда оно прогреется, добавляем кусочек сливочного. Берем кусочек рыбы. Обмакиваем ее в муке, затем в яйце. Даем стечь лишнему. И, наконец, отправляем в плошку с кунжутом. Выкладываем на сковороду, обжариваем рыбу с двух сторон примерно по 3 минуты с каждой. Подаем кунжутную рыбку с долькой лимона. Приятного аппетита!
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем 800 граммов хека, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек кукурузной муки, полстакана кунжута, половинку лимона масло растительное. ...
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