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Хек в кунжуте

26.05.2020 06:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем
  • 800 граммов хека,
  • 1 яйцо,
  • 50 граммов сливочного масла,
  • 6 столовых ложек  кукурузной муки,
  • полстакана кунжута,
  • половинку лимона
  • масло растительное.
Филе разморозилось. Его обязательно нужно обсушить бумажным полотенцем.  Обсушили. Теперь нарежем рыбу на кусочки и замаринуем в соке лимона. Не забудем при этом посолить и поперчить. 

Благодаря низкому уровню углеводов хек позволяет худеющим наедаться досыта и при этом не набирать лишний вес. Существуют рыбные диеты, при которых тресковые входят в ежедневный рацион или даже являются единственным продуктом, который можно употреблять в течение нескольких дней.

Пока хек маринуется, возьмем три разные плошки.  В одной взобьем яйцо, добавив в него немного соли.  Во вторую засыпаем   муку. А в третью -  кунжут. Он должен быть не жареный. 

В 100 граммах кунжута содержится суточная норма кальция. А еще он богат медью, марганцем, цинком, селеном и другими важными для организма элементами. Это мощный источник правильных жирных кислот. 

Ставим на огонь сковороду и наливаем в нее растительное масло. Когда оно прогреется,  добавляем кусочек сливочного. Берем кусочек рыбы. Обмакиваем ее в муке, затем в яйце. Даем стечь лишнему. И, наконец, отправляем в плошку с кунжутом. Выкладываем на сковороду, обжариваем рыбу с двух сторон примерно по 3 минуты с каждой. Подаем кунжутную рыбку с долькой лимона. Приятного аппетита! 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем 800 граммов хека, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек  кукурузной муки, полстакана кунжута, половинку лимона масло растительное. ...
 
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