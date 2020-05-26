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Актуальные социально-экономические и политические вопросы





А. Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Насущным экономическим и политическим вопросам посвятили совещание во Дворце Независимости От моментов нынешней электоральной кампании до положения дел в реальном секторе. Насущным экономическим и политическим вопросам вчера посвятили совещание во...

От моментов нынешней электоральной кампании до положения дел в реальном секторе.В последнее время работать приходится на фоне пандемии, из-за которой закрылись многие страны. Это непростой период для всех и испытание, которое затронуло не просто здоровье людей, но и работу реального сектора. Тем не менее уже отчетливо видно: с открытием рынков мы можем рассчитывать на быстрое восстановление экономики.Речь шла и о нынешней избирательной кампании. Глава государства к тому же анонсировал перестановки в правительстве. Новый состав Совмина будет сформирован еще до выборов. Чтобы люди заранее знали и понимали, какая команда будет работать.Помимо мировых экономических пертурбаций, противостояния COVID-19, приходится дополнительно выдерживать и неслабое давление из-за того, что Беларусь избрала свою тактику действий в непростой эпидситуации - без запретов, точечный и щепетильный подход к выявлению всех заболевших. На первом плане было и остается спасение жизни каждого пациента. Как обстоят дела с заболеваемостью, в том числе и в регионах, - такой мониторинг по-прежнему ежедневно на столе Главы государства. Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение ситуации в Беларуси, но призвал не расслабляться.