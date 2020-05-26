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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детям до 12 лет вход в Минский зоопарк 1 июня будет бесплатным Ребят также ждет подарок - индивидуальная игра - путешествие по зоопарку "В поисках мультигероев". Дети отправятся на поиски героев популярных мультфильмов и...

Ребят также ждет подарок - индивидуальная игра - путешествие по зоопарку "В поисках мультигероев". Дети отправятся на поиски героев популярных мультфильмов и смогут сравнить их с реальными обитателями живой природы.Также можно будет понаблюдать за показательным кормлением животных, которое пройдет по графику:10:00 - страусы;11:00 - ворон;11:30 - крокодиловый кайман;11:45 - дегу;13:30 - черный ягуар;14:00 - зубры;15:00 - гриф.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите