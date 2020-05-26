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Детям до 12 лет вход в Минский зоопарк 1 июня будет бесплатным
26.05.2020 14:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРебят также ждет подарок - индивидуальная игра - путешествие по зоопарку "В поисках мультигероев". Дети отправятся на поиски героев популярных мультфильмов и смогут сравнить их с реальными обитателями живой природы.
Также можно будет понаблюдать за показательным кормлением животных, которое пройдет по графику:
10:00 - страусы;
11:00 - ворон;
11:30 - крокодиловый кайман;
11:45 - дегу;
13:30 - черный ягуар;
14:00 - зубры;
15:00 - гриф.
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Ребят также ждет подарок - индивидуальная игра - путешествие по зоопарку "В поисках мультигероев". Дети отправятся на поиски героев популярных мультфильмов и...
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