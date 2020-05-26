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В Беларуси выздоровели и выписаны 15 тысяч 86 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией
26.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 38 тысяч 59 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 15 тысяч 86 пациентов. Всего проведено 472 тысячи 906 тестов. Умерли с рядом хронических заболеваний и выявленной инфекцией 208 пациентов.
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По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 38 тысяч 59 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 15 тысяч 86 пациентов. Всего...
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