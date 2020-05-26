На помощь государства смогут рассчитывать не все бюджетники

Во вторник 26 мая на обсуждение у президента Беларуси были вынесены вопросы оплаты труда в бюджетных организациях. Во время совещания с чиновниками Александр Лукашенко заявил, что пандемия ударила по бюджетной сфере, однако государство не сможет помочь всем.

Участниками доклада у президента стали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, замглавы Администрации президента Валерий Бельский, первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой и глава Минфина Максим Ермолович.

Лукашенко отметил, что на его рассмотрение ранее были представлены проекты указа, касающегося вопросов заработной платы в бюджетных организациях (организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее). Президент признал, что из-за пандемии спрос на оказываемые населению такими организациями услуги упал, что повлияло на зарплаты работников.

При этом он напомнил, что ранее уже запрещал увольнять людей и вновь призвал искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме. Однако он признал, что у многих возникли проблемы с поиском работы.

«Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», - заявил белорусский президент, отметив, что в случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться огулом: он приказал чиновникам четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.

Лукашенко также напомнил, что ранее уже поручал проанализировать и принимать решения по соответствующим вопросам на местах, где губернаторы могут более детально и объективно оценивать конкретную ситуацию. Он попросил присутствующих доложить о том, какие меры предлагается реализовать.

Напомним, что согласно официальной статистике Национального статистического комитета, в апреле средняя по стране зарплата в Беларуси упала по сравнению с показателем марта.