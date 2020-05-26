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Учителей года выбрали в Минской области. Среди обладателей почетного звания Светлана Иванюшина

26.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Химия и биология, иностранный язык, история и география - учителей года выбрали в Минской области. Победителей определили в восьми номинациях. Среди обладателей почетного звания Светлана Иванюшина. 
Учительница начальных классов работает в Логойской средней школе № 1. Несмотря на многолетний опыт, педагог всегда ищет новые формы и методики преподавания. Какие? Расскажет Алена Витко.

Сначала приветствие, затем улыбка - и обязательно музыкальное вступление. В Логойской средней школе № 1 так начинаются занятия в первом классе.
Такой нестандартный подход к учебному процессу - идея классного руководителя Светланы Иванюшиной. В младших классах она преподает более 15 лет. И за это время  разработала свою методику.

Учителей года выбрали в Минской области. Среди обладателей почетного звания Светлана Иванюшина

Призвание учить Светлане Александровне передалось по наследству. И папа, и мама по профессии - учителя начальных классов. Поэтому продолжить педагогическую династию она решила еще в детстве. 

Такой опытный и многогранный учитель для многих учеников стал еще и настоящим другом

Самоотдача и любовь к профессии принесли Светлане Александровне много признаний и наград. Среди последних - победа в областном этапе конкурса "Учитель года". 
Своеобразный экзамен для учителей в этом году прошел в новом формате. Мини-урок, публичное выступление и творческую самопрезентацию они провели дистанционно. Всего профессиональное мастерство продемонстрировали двадцать четыре педагога. А лучших выбрали в восьми номинациях.

Учителей года выбрали в Минской области. Среди обладателей почетного звания Светлана Иванюшина

Минскую область они представят на республиканском этапе конкурса. Финал обычно проводят осенью. 

 
 
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Химия и биология, иностранный язык, история и география - учителей года выбрали в Минской области. Победителей определили в восьми номинациях. Среди обладателей...
 
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