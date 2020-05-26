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А. Лукашенко: Организации должны искать возможности сохранить свою деятельность в той или иной форме
26.05.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакже сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и социальную защищенность их сотрудников.
Основное правило - помогать тем, кому действительно нужно
Александр Лукашенко констатировал, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг.
Например, значительно упала посещаемость спортивных объектов и концертных площадок, особенно в последние два месяца. А потому местами возникают вопросы с выплатой зарплат. Однако Глава государства напомнил основное правило оказания поддержки - помогать тем, кому действительно нужно, и кто сам приложил все усилия для выхода из сложной ситуации. Организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население и восстанавливать внебюджетные доходы.
Президент одобрил проект указа о поддержке бюджетных организацийТак, проект указа, предложенный правительством, предполагает, что некоторые расходы бюджетным организациям позволят закрыть за счет бюджетных средств. Там, где прежде источником средств были заработанные на платных услугах деньги. Также предусмотрено, что в случае вынужденного простоя либо неполной занятости бюджетникам в таких организациях доплатят зарплату до уровня минималки. Оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Решения будут принимать на республиканском и местном уровнях.
Максим Ермолович, Министр финансов Беларуси: "Им будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов организаций. "Но это возможно только в том случае, если таких доходов нет по объективным обстоятельствам и предприятие приняло все усилия. Думаю, что мера указа временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни, посещать учреждения спорта, культурные мероприятия. И в конечном итоге восстановятся бюджетные доходы".
Александр Лукашенко в целом поддержал предложенные подходы, но четко ориентировал правительство на дифференцированный подход. Это значит, видеть тех, кому сегодня действительно нужно помочь. Для других же создавать условия и возможности, чтобы они шевелились сами.
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А. Лукашенко: Организации должны искать возможности сохранить свою деятельность в той или иной форме
Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и...
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