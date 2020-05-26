Источник материала: БT

Основное правило - помогать тем, кому действительно нужно

Александр Лукашенко констатировал, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг.



Например, значительно упала посещаемость спортивных объектов и концертных площадок, особенно в последние два месяца. А потому местами возникают вопросы с выплатой зарплат. Однако Глава государства напомнил основное правило оказания поддержки - помогать тем, кому действительно нужно, и кто сам приложил все усилия для выхода из сложной ситуации. Организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население и восстанавливать внебюджетные доходы.

Президент одобрил проект указа о поддержке бюджетных организаций

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Организации должны искать возможности сохранить свою деятельность в той или иной форме Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и...

Также сегодня отдельно остановились и на заработной плате бюджетников. В условиях сложившейся эпидситуации важно обеспечить устойчивую работу организаций и социальную защищенность их сотрудников.Так, проект указа, предложенный правительством, предполагает, что некоторые расходы бюджетным организациям позволят закрыть за счет бюджетных средств. Там, где прежде источником средств были заработанные на платных услугах деньги. Также предусмотрено, что в случае вынужденного простоя либо неполной занятости бюджетникам в таких организациях доплатят зарплату до уровня минималки. Оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Решения будут принимать на республиканском и местном уровнях.Александр Лукашенко в целом поддержал предложенные подходы, но четко ориентировал правительство на дифференцированный подход. Это значит, видеть тех, кому сегодня действительно нужно помочь. Для других же создавать условия и возможности, чтобы они шевелились сами.