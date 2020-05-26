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До +23°С ожидается в Беларуси 27 мая
26.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 17-23 градуса тепла.
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