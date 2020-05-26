До +23°С ожидается в Беларуси 27 мая

Источник материала: Полесская правда



До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 17-23 градуса тепла.