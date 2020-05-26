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Струнный сад Татьяны Станчик. Японская кокедама и немного фантазии
26.05.2020 20:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня мы приглашаем вас в струнный сад. Что это такое, с удовольствием расскажет его создательница, Татьяна Станчик из Минска. Японскую кокедаму она взяла за основу, добавила собственную изюминку - и зеленый уголок рая готов. В струнном садике нет привычных горшков и клумб. Растения парят в воздухе, нарушая законы физики и химии, соблюдая главное правило - красоты.
Какие растения подходят для струнного сада?
Для струнного сада подходит очень большое количество разных растений. Можно выбрать суккуленты. К поливу они не требовательны. Света у нас для них достаточно.
Не суккулентами едиными красив струнный сад. Вот еще одни его жители - атмосферные тилландсии.
У этих растений нет корней. То есть, они питаются влагой, которая в тропических лесах находится в воздухе. Здесь для того, чтобы они нормально жили и хорошо себя чувствовали, их кладут на какое-то время в аквариум либо ведерко, они намокают, напитываются влагой. Где-то около суток.
Бирюзовые шарики - это, кстати, гидрогель. Красиво и функционально.
Атмосферная тилландсия - растение из Латинской Америки. Питание и влагу она получает из воздуха через чешуйки на листьях. А корни нужны только для того, чтобы зацепиться за другое растение или опору.
Здесь растение развивается хорошо. У нее даже детка вырастает. Она была маленькая изначально. Теперь их уже 2. Через какое-то время можно будет разделить и повесить еще одну капсулу.
Самые эффектные "горшочки" этого сада - вот эти кокосы. Стильно и оригинально.
Крестовник Роули - наиболее эффектный из суккулентных крестовников.
Его еще называют нить жемчуга. Есть у нас еще крестовник Геррейна. Но у него более вытянутые шарики. Это суккулент, который может цвести.
Крестовник Роули - наиболее эффектный из суккулентных крестовников. Любит яркий рассеянный свет и очень боится переливов.
Со временем кокос трескается. Лучше обмотать грубой веревкой. Здесь получается сам кокос - природный материал. Смотрится очень органично. Можно взять тонкую леску. Тогда лески будет не видно. И будет эффект парящих кокедам.
Как ухаживать за таким садом? Как, например, его поливать?
Татьяна изредка опрыскивает своих любимцев водой. Даже такого полива суккулентам вполне хватает.
Их можно просто опускать в воду, купать. Полностью погружать. Всплывает немножко грунта, но это не страшно. И можно их так на какое-то время оставить. Не бойтесь, можете опрыскивать. Можно удобрениями, но лучше не баловать этим. Где-то в грунт добавлен ионитный субстрат, и где-то просто дождевая вода.
Принимать ванну горшочки будут примерно полчаса. Потом нужно подождать, пока стечет лишняя вода, и вешать композицию на место.
Сейчас создадим композицию. Повторить будет совсем несложно. Для начала приготовьте горшочки.
Эти необычные горшочки из обычного кокоса. Он растет на кокосовой пальме. В нем можно проделать отверстия, выпить сначала кокосовый сок. Потом специальной фрезой высверливается отверстие, либо распиливается кокос пополам.
Как вы помните, кокедаму придумали японцы. Корни растений они обматывали специальным глинистым грунтом и покрывали мхом. Сделать такие композиции непросто, ухаживать за ними - еще тяжелее. То ли дело кокосовая основа!
В ней огромный плюс для суккулентов, он очень быстро просыхает. Здесь не будет застоя воды, и растение не погибнет. Суккуленты не любят перелив. Это идеальный горшочек для них.
Татьяна приготовила немало вкусняшек для растений. Первое, что насыпаем в емкость, это кокосовый субстрат.
Он пустой, в нем нет никаких веществ, но за счет влагоемкости, хорошей просыхаемости он очень хорошо подходит для растений. Не только для суккулентов, для всех растений.
В кокосовый субстрат добавляем вермикулит. В нем минералы содержатся, он тоже хорошо влагу удерживает. Насыпаем на глаз. Диатомит добавляем. Он препятствует всякой разной плесени, образованию грибков различных. Сам по себе очень легкий и воздушный. Немножко добавляется биогумус или сапропель, чтобы было какое-то питание органическое для растений.
Сапропеля добавляем самую малость. Ведь суккулентам излишнее питание ни к чему. Еще добавляем древесный уголь. Он дезинфицирует, дает воздух. Корни дышат благодаря ему. Еще такой интересный компонент - глина вулканическая. Все, что связано с вулканическими породами, хорошо для растений.
Теперь в емкость добавим ионитный субстрат. Здесь есть все микроэлементы для растений. Они выберут только те элементы, которые им нужны. Ионитный субстрат даст питание на очень длительный период времени. Это похоже на какое-то желе. Так выглядит гидрогель.
С гидрогелем корням не страшны засухи и переливы. Наконец, перемешиваем все компоненты.
Ненадолго оставим наши кокосы, чтобы полюбоваться бананами! Они тоже растут у Татьяны. Только таких бананов вы еще не видели!
Нимфоидес, или водный банан - аквариумное растение-амфибия.
Бананом он называется, потому что очень похож на него. Действительно, гроздь бананов. А пахнет болотом.
Растение еще совсем молоденькое. Отлично чувствует себя под фитолампами.
Нимфоидес, или водный банан - аквариумное растение-амфибия. Может расти полностью или частично погруженным в воду. Любит яркую освещенность.
Но вернемся к нашим кокосам. Самое время наполнить их грунтом с добавками. Хорошенько уплотняем смесь, потому что со временем она уменьшится в объеме. И теперь можем заселять кокосы первыми жильцами.
Ниточка жемчуга просто обязана украсить эту композицию. Сбоку компактное растение, которое долго растет. А еще крестовник Геррейна.
Оказывается, у крестовника много малюсеньких воздушных корешков. И они очень быстро освоят новый дом.
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Сегодня мы приглашаем вас в струнный сад. Что это такое, с удовольствием расскажет его создательница, Татьяна Станчик из Минска. Японскую кокедаму она взяла за...
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