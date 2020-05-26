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Что такое пяточная шпора, и как она появляется?





Из-за чего появляется пяточная шпора? Что ее провоцирует?





Способствовать развитию пяточной шпоры могут:





Как можно избавиться от этой проблемы? Какие есть способы?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колется хоть и не роза: как избавиться от пяточной шпоры? Пяточная шпора - очень скрытна. Никогда сразу не проявляется, дает знать о себе постепенно. Сначала человек замечает, что неудобно опираться на стопу – он чувствует...

Пяточная шпора - очень скрытна. Никогда сразу не проявляется, дает знать о себе постепенно. Сначала человек замечает, что неудобно опираться на стопу – он чувствует дискомфорт. Потом появляется боль, которая постепенно усиливается. Но кульминации состояние достигает тогда, когда человек вообще не может наступить на пятку, даже старается ходить по-другому, лишь бы не чувствовать дикую боль.Фасция (связка), с одной стороны крепится к пяточной кости, с другой – к фалангам пальцев. Функции связки: помогает сгибать стопу и поддерживает свод стопы и обеспечивает комфортную ходьбу– так мы называем шип, который формируется внутри. Но проблема не в нем. Он как раз не болит. Этот шип вырастает в результате воспаления (фасциита). Место воспаляется тогда, когда фасция начинает отрываться от пяточной кости. При длительном процессе в месте подрыва и откладывается кальций в виде шипа. То есть, воспалившись, место начинает постепенно окостеневать. И когда оно болит – это состояние и называют плантарным фасциитом.Иногда на снимках не видно никаких лишних костных образование: пятка красивой формы, сухожилие прикрепляется правильно, а боль возникает. Из-за того, что в месте перенапряжения сухожилия возникает конфликт, ведь свод стопы поддерживается мощнейшим сухожилием, которое принимает на себя практически весь вес человека.Главный симптом - это боль. Особенно по утрам, когда человек даже встать на ногу не может. В таком случае быстрее прийти в себя помогает растяжка.Причины до конца и не изучены. В основном, связывают с индивидуальными особенностями строения, спецификой распределения нагрузок в суставах и сводах стопы. Есть много людей с лишним весом, которые весь день проводят «на ногах», но не имеют никаких проблем с пятками. И, наоборот, заболевание может возникнуть у спортсменов.– наибольшая вероятность. Неправильная анатомия стоп приводит к тому, что нагрузка распределяется неравномерно.- как "свежие", так и давние. Причем, травмы не только стопы и пятки, а в любом месте нижней конечности, даже с противоположной стороны.связок и сухожилий стопы, голеностопа и коленного сустава.– каблуки, узкие балетки, стоячая работа, тяжелая атлетика.– болезни, которые сопровождаются нарушением кровообращения в нижних конечностях (сахарный диабет, например).и лишний вес - чаще всего плантарный фасциит появляется после 40 лет. В 80 % случаев у женщин.Один из эффективных методов борьбы с пяточной шпорой - ударно-волновая терапия. Он применяется уже около 10 лет. Это приборы, генерирующие специальную ударную волну, они могут быть ультразвуковые или пневматические. И с помощью данного прибора мы можем воздействовать волной на область пятки. Это довольно болезненная процедура, но не настолько, чтобы не смочь терпеть ее ради избавления от еще большей боли. Процедура проводится без повреждения кожного покрова, и шпора тает как тающее облако.Фасциальная гимнастика стоп при пяточной шпоре - тоже действенное средство, но оно работает только в комплексе с другими методами: медикаментозным и терапевтическим. Гимнастику можно делать в домашних условиях и лучше в утреннее время.В одиночку с пяточной шпорой не справиться. Взять под узды и пришпорить болезнь может только специалист. Будьте здоровы!