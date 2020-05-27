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Пинский райисполком объявил онлайн-голосование по QR-кодам местных достопримечательностей
27.05.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пинский райисполком предложил интернет-пользователям выбрать, на каких языках будет сообщаться дополнительная информация на QR-кодах местных достопримечательностей.
QR-коды появятся на всех знаковых памятниках района. Просканировав их смарфоном, пользователь перейдет по ссылке и получит доступ к информации об объекте. На первом этапе их будет девять: усадебно-парковый ансамбль «Дубое», музеи Якуба Коласа и Александра Блока, центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся», некоторые храмы.
Сейчас Пинский районный совет по вопросам историко-культурного наследия вынес на интернет-голосование вопрос о языках, на которых следует размещать надписи на табличках.
Предлагается 3 варианта сочетания надписей: белорусский и русский, русский и английский, белорусский и английский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока лидирует белорусско-английский вариант.
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