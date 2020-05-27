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Пинский райисполком объявил онлайн-голосование по QR-кодам местных достопримечательностей

27.05.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинский райисполком предложил интернет-пользователям выбрать, на каких языках будет сообщаться дополнительная информация на QR-кодах местных достопримечательностей.


Визуализация проекта. Фото: Пинский райисполком

QR-коды появятся на всех знаковых памятниках района. Просканировав их смарфоном, пользователь перейдет по ссылке и получит доступ к информации об объекте. На первом этапе их будет девять: усадебно-парковый ансамбль «Дубое», музеи Якуба Коласа и Александра Блока, центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся», некоторые храмы.

Сейчас Пинский районный совет по вопросам историко-культурного наследия вынес на интернет-голосование вопрос о языках, на которых следует размещать надписи на табличках.

Предлагается 3 варианта сочетания надписей: белорусский и русский, русский и английский, белорусский и английский. Голосование продлится до 1 июня. По данным на 27 мая, свой голос оставили 375 человек. Пока лидирует белорусский и английский вариант.

 
 
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