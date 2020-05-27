В Минске уже 70 троллейбусов с автономным ходом. Рассказываем, по каким маршрутам их пустили

Источник материала: Tut.by

С конца января в филиалы «Минсктранса» поступили 70 автономных троллейбусов. На каких маршрутах они работают и какие задачи выполняют, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Последние 16 электрических машин с возможностью автономного хода, сообщили на предприятиии «Столичный транспорт и связь», поступили в конце апреля во 2-й троллейбусный парк. Там их закрепили за 19-м маршрутом «ДС «Серебрянка» — ДС «Курасовщина».

В троллейбусном парке № 3 также работают 16 автономных троллейбусов: большинство — на маршруте № 52 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Кунцевщина», часть — на № 10 «ДС «Веснянка» — ДС «Малиновка-4».

В парке № 4 таких машин больше, чем в других филиалах, — 21 единица. Именно здесь первыми начали осваивать новую технику в январе 2020 года. Тогда ее сразу направили на 44-й маршрут «ДС «Запад-3» — Бобруйская», который по-прежнему обслуживает большинство таких троллейбусов.

В троллейбусный парк № 5 их поступило 17. Такими машинами полностью обслуживается маршрут № 59 «ДС «Серова» — Долгобродская».

В перспективе благодаря автономным троллейбусам продлят несколько маршрутов вглубь микрорайонов по трассам, вдоль которых в обозримом будущем не предвидится строительство контактной сети.

А пока эту технику начали активно использовать и для других целей: для обеспечения перевозок пассажиров при проведении дорожно-строительных работ, ремонта проезжей части. Троллейбусы с возможностью автономного хода до 15 километров успешно справляются с такой задачей там, где для обычных троллейбусов это затруднительно из-за привязки к контактной сети.

Как поясняют специалисты, если эти работы проводятся в выходные дни, проблема решается просто: например, в будни на 44-й маршрут выходит 18 машин, а в субботу и воскресенье — 10. Поэтому, когда в выходные где-то асфальтируют часть улицы и транспорт идет в объезд или по другой полосе, 8 оставшихся троллейбусов направляются туда. Если же такая техника нужна в будни, то в парках их временно заменяют обычными троллейбусами, а бесконтактные едут в «горячие точки» дорожно-строительных работ.