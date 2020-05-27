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Гомельские спасатели предлагают "безопасную рассаду"
27.05.2020 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПеред стартом продаж спасатели областного центра украсили лотки с саженцами наклейками о правилах пожарной безопасности, а также раздали тематические брошюры. Продавцы с удовольствием присоединились к профилактической акции. Дачники - их целевая аудитория. А приобретая такой "безопасный саженец", любой, даже очень занятой человек, обязательно вспомнит правила безопасного поведения.
Мария Артеменко, продавец: "Я решила присоединиться к акции "Безопасная рассада". Хочу донести своим покупателям, как бережно обращаться с огнем на дачных участках, чтобы они об этом не забывали".
Акцию в таком формате спасатели Гомельщины запустили первыми в стране. Подобного в Беларуси еще никто не проводил. К этому проекту присоединились все районы области. Тысячи саженцев в вазонах с наклейками, предупреждающими о пожарной безопасности, отправятся во все уголки региона.
Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: "Продавцы реализуют свою продукцию и рассказывают гражданам о правильном и безопасном поведении. Такой проект даст свои плоды, потому что именно такая профилактика порой и нужна нашим дачникам, а также людям, живущим в частных домовладениях".
Акцент сделали на личный контакт продавца и покупателя. Сотрудники МЧС пообещали регулярно обеспечивать профилактической продукцией своих партнеров.
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Перед стартом продаж спасатели областного центра украсили лотки с саженцами наклейками о правилах пожарной безопасности, а также раздали тематические брошюры....
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