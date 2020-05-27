Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельские спасатели предлагают "безопасную рассаду" Перед стартом продаж спасатели областного центра украсили лотки с саженцами наклейками о правилах пожарной безопасности, а также раздали тематические брошюры....

Перед стартом продаж спасатели областного центра украсили лотки с саженцами наклейками о правилах пожарной безопасности, а также раздали тематические брошюры. Продавцы с удовольствием присоединились к профилактической акции. Дачники - их целевая аудитория. А приобретая такой "безопасный саженец", любой, даже очень занятой человек, обязательно вспомнит правила безопасного поведения.Акцию в таком формате спасатели Гомельщины запустили первыми в стране. Подобного в Беларуси еще никто не проводил. К этому проекту присоединились все районы области. Тысячи саженцев в вазонах с наклейками, предупреждающими о пожарной безопасности, отправятся во все уголки региона.Акцент сделали на личный контакт продавца и покупателя. Сотрудники МЧС пообещали регулярно обеспечивать профилактической продукцией своих партнеров.