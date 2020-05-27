|
В Минской области к летнему сезону оборудовали 122 зоны отдыха
27.05.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсего по данным на май в области оборудованы 122 зоны отдыха. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, очищены от мусора прилегающие территории, убрана водная растительность на мелководье, очищены акватории. На 15 пляжах созданы места для купания людей, которые не умеют плавать. Чтобы минимизировать загрязнение территории, установлено более тысячи контейнеров и урн.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего по данным на май в области оборудованы 122 зоны отдыха. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, очищены от мусора прилегающие территории, убрана...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)