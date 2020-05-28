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Пруд на Курчатова в Гродно уже заполняют водой. Смотрите, как сейчас выглядит новая старая зона отдыха

28.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Курчатова заканчиваются работы по благоустройству пруда. На днях там сделали пробный пуск воды, а до этого полгода очищали дно водоема, которое застелили специальной пленкой. Смотрите, как сейчас выглядит зона отдыха, которая еще недавно была «экологической катастрофой».


Прудов на улице Курчатова в сквере Памяти воинов-афганцев изначально было два: один природный, второй — искусственный.

Летом прошлого года местные жители забили тревогу. Они говорили, что пруды засыхают, оставшаяся вода в водоеме «цвела», а еще здесь стала гибнуть рыба. Называли гродненцы все происходящее не иначе как «экологической катастрофой» и просили власти города облагородить территорию вокруг прудов и спасти водоемы.

Последний раз их чистили и углубляли примерно 10 лет назад.


Жители домов рядом со сквером вспоминали, что раньше пруды были излюбленным местом отдыха детворы. Здесь водились лини, караси и тритоны.

В прошлом году специалисты обследовали пруды и пришли к выводу, что просто закачивать воду в водоемы нецелесообразно. Надо ремонтировать всю систему, однако денег в бюджете на эти работы не было.


В январе этого года сквер и пруды обследовала специальная комиссия, приезжал посмотреть и мэр города Мечислав Гой.

Решили разработать проект по восстановлению прудов и благоустройству территории вокруг. Но потом все же взялись восстанавливать только один пруд: решили уменьшать его глубину, а на дно постелить специальную пленку. Второй же водоем засыпали. На его месте будут спортивная и игровая площадки.

Смотрите, что там сейчас.







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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Курчатова заканчивают работы по благоустройству пруда. Помните его историю?
 
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