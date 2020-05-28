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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У белорусских пограничников профессиональный праздник На страже отечественных рубежей день и ночь. Сегодня у белорусских пограничников профессиональный праздник. И многие проводят этот день на боевом посту. Одна из...

На страже отечественных рубежей день и ночь. Сегодня у белорусских пограничников профессиональный праздник. И многие проводят этот день на боевом посту. Одна из главных задач ведомства - пресечение попыток контрабанды. Только с начала года пограничники изъяли почти три килограмма наркотиков и психотропных веществ, а также задержали 68 нарушителей госграницы. Выявлены незаконные перемещения ценностей на сумму свыше миллиона рублей. И это лишь некоторые из результатов работы бойцов в зеленых фуражках. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. По традиции в День пограничника офицеры возложат цветы к монументу на площади Победы в столице, а после отправятся на Остров Мужества и Скорби почтить память воинов-интернационалистов.