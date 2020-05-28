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У белорусских пограничников профессиональный праздник

28.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На страже отечественных рубежей день и ночь. Сегодня у белорусских пограничников профессиональный праздник. И многие проводят этот день на боевом посту. Одна из главных задач ведомства - пресечение попыток контрабанды. Только с начала года пограничники изъяли почти три килограмма наркотиков и психотропных веществ, а также задержали 68 нарушителей госграницы. Выявлены незаконные перемещения ценностей на сумму свыше миллиона рублей. И это лишь некоторые из результатов работы бойцов в зеленых фуражках. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. По традиции в День пограничника офицеры возложат цветы к монументу на площади Победы в столице, а после отправятся на Остров Мужества и Скорби почтить память воинов-интернационалистов.

 
 
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На страже отечественных рубежей день и ночь. Сегодня у белорусских пограничников профессиональный праздник. И многие проводят этот день на боевом посту. Одна из...
 
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