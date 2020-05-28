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В Могилеве украли уникальную старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы

28.05.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве неизвестные похитили надмогильную плиту XIX века с родовым гербом городского головы, сообщает СТВ. То есть по современным меркам, воры унесли металлическую плиту с гербом и именем мэра города — Григория Грум-Гржимайло.

Местные краеведы исследуют старые кладбища и устанавливают места захоронений известных земляков. Переписать все старинные надмогильные плиты XIX — начала XX веков на могилевских кладбищах — такую цель поставили они для себя.

— Пока статус не присвоен, надгробия, памятники оцениваются с позиции металла, камня. На данный момент они, возможно, ценны для родственников, их ценность осознают историки и краеведы. Но придание статуса даст возможность включить эти памятники в реестр, и они автоматически находятся под защитой государства, — говорит депутат Могилевского горсовета, историк Галина Беляева.

Так, например, нашли самую старую надмогильную плиту на Машековском кладбище — она находится тут с 1781 года. На граните — шляхетский герб Яцыно, а принадлежит захоронение старинному белорусскому роду Оношко.

Во время такой переписи нашли и могилу городского головы (по современным меркам мэра) Могилева. Григорий Грум-Гржимайло был видным политическим деятелем в середине XIX века.

Учитель физкультуры гимназии № 3 Могилева заинтересовалась историей этого старинного и знатного рода неслучайно. Наталья Кулешкова выяснила, что в стенах ее альма-матер учились многие потомки городского головы.

Но родовой герб Грум-Гржимайло, равно как и надмогильная плита знаменитого земляка, неожиданно исчезли с Машековского кладбища. Судя по тому, что трава на могиле еще не успела прорасти, случилось это совсем недавно. Историки обратились к правоохранителям.


Фото: СТВ

— Там была выява герба Грум-Гржымайлаў. Больш такіх надмагільных пліт на гэтых старажытных Машакоўскіх могілках няма. Мы вельмі спадзяёмся з сябрамі, с паплечнікамі, што ўдасца знайсці. Няхай нават паламаную, можна рэстаўраваць. І ў любым выпадку варта звяртаць увагу на тое, што знікаюць старажытныя пліты са старажытных часоў, якія маюць вялікае гістарычнае значэнне для нашага народа, — сказал историк-краевед Олег Дьячков.

По словам историков, если плиту вернут на законное место, захоронение вполне может претендовать на статус историко-культурной ценности. Равно как и сотни других старинных захоронений.

 
Теги: Могилев
 
 
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Это самая старая надмогильная плита на Машековском кладбище.
 
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