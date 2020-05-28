Рыбак на Гомельщине поймал всего одного язя - но стал героем фотосессии и попал под уголовку

Источник материала: Tut.by

Житель Октябрьского района ловил рыбу с помощью сетей. Выловил немного, зато стал героем видеоролика инспекторов охраны животного и растительного мира, а потом и фигурантом уголовного дела. Подробности сообщает светлогорская телекомпания «Ранак».

23 мая мужчина проверял сети в пойме реки Птичь. Улов оказался до смешного мал — один язь. Но за это время светлогорские инспекторы охраны животного и растительного мира сфотографировали мужчину во всех возможных ракурсах.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Как оказалось, у него есть неснятая судимость за браконьерство с прошлого раза.

Сейчас ему грозит немалый штраф и даже лишение свободы.