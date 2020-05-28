В новых КоАП и ПИКоАП смягчат наказание по 236 преступлениям

В Беларуси завершается подготовка новых КоАП и ПИКоАП. Об этом сообщил глава Администрации президента Игорь Сергеенко по итогам заседания межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

Глава президентской администрации отметил, что такого масштабного изменения кодексы об административной ответсвенности еще не претерпевали: предложения по внесению поправок пришло из пятидесяти госорганов на 5 тысяч страниц. Проводилось общественное обсуждение, во время которого граждане страны оставили порядка двух тысяч комментариев. Замечания по проектам можно было высказать с 18 по 27 мая.

«Больше всего предложений поступило по безопасности дорожного движения. Эта тема в наибольшей степени волнует людей. Идеи высказывались разноплановые как относительно размеров штрафов, так и использования средств фотофиксации, балльной системы штрафов» - рассказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский. Он отметил, что общественность во время обсуждения выступила также за сохранение ответственности за незаконное проведение раскопок археологических артефактов, а также предложила наказывать нарушителей правил содержания всех животных, а не только собак и кошек.

Сообщается, что в проектах КоАП и ПИКоАП смягчена ответственность по 236 составам правонарушений, рассказала заместитель главы Администрации президента, руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности Ольга Чуприс.

«Снижены нижний либо верхний предел санкции. Где-то снизили и тот и другой либо вообще убрали нижний предел. Это дает возможность правоприменителю в зависимости от обстоятельств дела с учетом личности правонарушителя применять достаточно мягкую меру административной ответственности», - цитирует БЕЛТА Ольгу Чуприс. Из КоАП и ПИКоАП исключены около 50 статей и порядка 150 составов административных правонарушений. Чиновник также отметила, что в новых редакциях кодексов предусмотрена возможность наложения штрафа в размере меньшем, чем нижний предел санкции, если он установлен и при наличии значительного количества смягчающих обстоятельств.

При этом власти усилят профилактическую роль кодексов: будет установлена возможность привлечения не к административной ответственности, а к профилактической мере в виде замечания или предупреждения, когда совершен административный проступок.

До 1 июня кодексы должны быть предоставлены в Администрацию президента для доклада главе государства, а до 1 июля - внесены в Палату представителей.