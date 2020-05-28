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«Раньше была Полиной, а теперь я - Агнислава!» Что заставляет людей менять имя?
28.05.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многие считают, что имя — это то, что определяет судьбу. А что делать, если вам категорически это имя не нравится? Смириться? Героини нашего нового видео выбрали другой путь и кардинально поменяли свою жизнь (и имя, конечно). Девушки рассказали нам о том, как им пришлось столкнуться с непониманием окружающих, о конфликтах с близкими и о том, что весь этот путь был пройден не зря.
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Многие считают, что имя - это то, что определяет судьбу. А что делать, если вам категорически это имя не нравится? Смириться?
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