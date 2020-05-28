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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с российским вирусологом о борьбе с инфекцией Мнения о путях борьбы с инфекцией разнятся. Организационные мероприятия во многих странах не всегда научно обоснованы. Более того, все чаще со стороны врачей...

Мнения о путях борьбы с инфекцией разнятся. Организационные мероприятия во многих странах не всегда научно обоснованы. Более того, все чаще со стороны врачей звучат опасения, что не короновирус представляет угрозу. Больший ущерб здоровью приносит паника и страх.Мы пообщались с авторитетным российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором - Игорем Гундаровым (видео).