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Интервью с российским вирусологом о борьбе с инфекцией
28.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМнения о путях борьбы с инфекцией разнятся. Организационные мероприятия во многих странах не всегда научно обоснованы. Более того, все чаще со стороны врачей звучат опасения, что не короновирус представляет угрозу. Больший ущерб здоровью приносит паника и страх.
Мы пообщались с авторитетным российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором - Игорем Гундаровым (видео).
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Мнения о путях борьбы с инфекцией разнятся. Организационные мероприятия во многих странах не всегда научно обоснованы. Более того, все чаще со стороны врачей...
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