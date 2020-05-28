ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент подписал указы по социальной защите работников

28.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент подписал указы, в которых прописано, кто из бюджетников, а также нанимателей реального сектора может рассчитывать на субсидии и при каких условиях. Напомним, накануне эти документы обсуждали у Главы государства. Главное - дифференцированный подход. Помогать нужно адресно, а для других - создать условия для развития и адаптации к новым реалиям. Меры эти временные, касаются, в частности, тех предприятий, которые с мая до конца июля не работали вовсе или трудились неполный рабочий день. Решения компенсировать потери в зарплате принимаются на местах. Как будет работать механизм, куда обращаться за поддержкой, и сколько нужно времени на принятие решения от исполкомов, выясняла наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

В нынешних условиях, когда многие страны-партнеры закрыли границы, не все отрасли справляются сами, чтобы удержаться на плаву. Да, многие переориентировались, перешли на доставку, скажем, обедов в офисы. Кто-то работает онлайн. Но есть объективно профессии и предприятия, которые зависят от поставок, например, комплектующих извне или продаж на экспорт. А также от спроса на их услуги. Например, спортивные залы, центры творчества и культуры. Но если нет спроса, значит и рабочий день сотрудников неполный, а зарплата меньше. У некоторых она и вовсе ниже минималки, значит 375 рублей. Государство здесь готово подставить плечо. Сегодня Президент подписал указы, где четко прописано, кого поддержат. 

Президент подписал указы по социальной защите работников


Это Физкультурно-оздоровительный центр Первомайского района. В лучшие времена весной, ближе к лету, да и зимой клиентам приходилось самим гоняться за абонементами на удобное время. По итогам прошлого года его признали лучшим в столице. Один из главных показателей - привлечение внебюджетных средств. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Сейчас посетителей в тренажерном зале шаром покати, некоторые услуги и вовсе на паузе. Вечером люди подтянутся, но это мизер. И сколько так будет продолжаться, пока неясно. 


Бюджетников поддержат рублем 


Указ об оплате труда как раз поддержит доходы работников бюджетных организаций, в случае вынужденного простоя либо неполной занятости  доплатят до уровня минималки. Причем не из дополнительных дотаций из госказны, а перераспределением внутренних ресурсов. Без чего можно обойтись и не тратить на это деньги. 

На неделе на совещании Президент как раз и говорил о дифференцированном подходе помогать только тем, кто по объективным причинам теряет в доходах. Других же стимулировать, чтобы не сидели сложа руки и крутились. Ведь даже спортивные залы бывают разные. Современные большие могут обеспечить и социальное дистанцирование, у маленьких таких возможностей нет.


Президент подписал указы по социальной защите работников


Адресное плечо - реальному сектору 

Не оставят без внимание и реальный сектор, а также бизнес. Тому подтверждение еще один указ "О временных мерах господдержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Брестский электроламповый завод - единственное предприятие по выпуску ламп в Беларуси. Светодиодные продают в Россию, Китай, Казахстан и Вьетнам. Недавно нашли партнеров в Европе. Но границы закрылись. Сейчас продажи в основном своему покупателю. Понятно, загрузка у работников не та. Как и заработок. Но главное, считают здесь, - это сохранить коллектив.

Распределение всех денег - вотчина местных властей. Кто, как не они, знают, как обстоят дела на предприятиях и организациях их города, района или области. Значит, помогать будут не огулом, а точечно.

В Минтруда обещают, адресат быстро получит деньги. Их перечислят на спецсчет организации. И на следующий день, если, конечно, это не выходной, они уже на карточке работника. На принятие решения местной власти не более 10 дней. Руководство предприятий обращается к ним с пакетом документов.

А именно: заявлением о субсидировании, где указаны и размеры доплат, и страховые взносы, копией выписки из банка об открытии счета, а также копией приказа, сколько предприятие не работало полностью или наполовину, и расчет доплат каждому работнику, чтобы на руки получил не меньше, чем минималки.


Президент подписал указы по социальной защите работников


Особое внимание малообеспеченным


Если они получали доплаты, а в мае - июле срок справок истекает, выплаты продлят автоматом, значит обращаться никуда не надо, а деньги будут приходить до конца лета - 31 августа. Если доходы упали, также можно рассчитывать на доплаты.

Но при условии – доход на каждого из семьи за три последних месяца ниже бюджета прожиточного минимума. Это около 247 рублей. Причем в расчет сейчас не будут браться некоторые материальные блага. Например, машина, дополнительная квартира или платное обучение детей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент подписал указы, в которых прописано, кто из бюджетников, а также нанимателей реального сектора может рассчитывать на субсидии и при каких условиях....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика