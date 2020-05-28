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Бюджетников поддержат рублем





Адресное плечо - реальному сектору





Особое внимание малообеспеченным

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал указы по социальной защите работников Президент подписал указы, в которых прописано, кто из бюджетников, а также нанимателей реального сектора может рассчитывать на субсидии и при каких условиях....

Президент подписал указы, в которых прописано, кто из бюджетников, а также нанимателей реального сектора может рассчитывать на субсидии и при каких условиях. Напомним, накануне эти документы обсуждали у Главы государства. Главное - дифференцированный подход. Помогать нужно адресно, а для других - создать условия для развития и адаптации к новым реалиям. Меры эти временные, касаются, в частности, тех предприятий, которые с мая до конца июля не работали вовсе или трудились неполный рабочий день. Решения компенсировать потери в зарплате принимаются на местах. Как будет работать механизм, куда обращаться за поддержкой, и сколько нужно времени на принятие решения от исполкомов, выясняла наш корреспондентВ нынешних условиях, когда многие страны-партнеры закрыли границы, не все отрасли справляются сами, чтобы удержаться на плаву. Да, многие переориентировались, перешли на доставку, скажем, обедов в офисы. Кто-то работает онлайн. Но есть объективно профессии и предприятия, которые зависят от поставок, например, комплектующих извне или продаж на экспорт. А также от спроса на их услуги. Например, спортивные залы, центры творчества и культуры. Но если нет спроса, значит и рабочий день сотрудников неполный, а зарплата меньше. У некоторых она и вовсе ниже минималки, значит 375 рублей. Государство здесь готово подставить плечо. Сегодня Президент подписал указы, где четко прописано, кого поддержат.Это Физкультурно-оздоровительный центр Первомайского района. В лучшие времена весной, ближе к лету, да и зимой клиентам приходилось самим гоняться за абонементами на удобное время. По итогам прошлого года его признали лучшим в столице. Один из главных показателей - привлечение внебюджетных средств. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Сейчас посетителей в тренажерном зале шаром покати, некоторые услуги и вовсе на паузе. Вечером люди подтянутся, но это мизер. И сколько так будет продолжаться, пока неясно.Указ об оплате труда как раз поддержит доходы работников бюджетных организаций, в случае вынужденного простоя либо неполной занятости доплатят до уровня минималки. Причем не из дополнительных дотаций из госказны, а перераспределением внутренних ресурсов. Без чего можно обойтись и не тратить на это деньги.На неделе на совещании Президент как раз и говорил о дифференцированном подходе помогать только тем, кто по объективным причинам теряет в доходах. Других же стимулировать, чтобы не сидели сложа руки и крутились. Ведь даже спортивные залы бывают разные. Современные большие могут обеспечить и социальное дистанцирование, у маленьких таких возможностей нет.Не оставят без внимание и реальный сектор, а также бизнес. Тому подтверждение еще один указ "О временных мерах господдержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Брестский электроламповый завод - единственное предприятие по выпуску ламп в Беларуси. Светодиодные продают в Россию, Китай, Казахстан и Вьетнам. Недавно нашли партнеров в Европе. Но границы закрылись. Сейчас продажи в основном своему покупателю. Понятно, загрузка у работников не та. Как и заработок. Но главное, считают здесь, - это сохранить коллектив.Распределение всех денег - вотчина местных властей. Кто, как не они, знают, как обстоят дела на предприятиях и организациях их города, района или области. Значит, помогать будут не огулом, а точечно.В Минтруда обещают, адресат быстро получит деньги. Их перечислят на спецсчет организации. И на следующий день, если, конечно, это не выходной, они уже на карточке работника. На принятие решения местной власти не более 10 дней. Руководство предприятий обращается к ним с пакетом документов.А именно: заявлением о субсидировании, где указаны и размеры доплат, и страховые взносы, копией выписки из банка об открытии счета, а также копией приказа, сколько предприятие не работало полностью или наполовину, и расчет доплат каждому работнику, чтобы на руки получил не меньше, чем минималки.Если они получали доплаты, а в мае - июле срок справок истекает, выплаты продлят автоматом, значит обращаться никуда не надо, а деньги будут приходить до конца лета - 31 августа. Если доходы упали, также можно рассчитывать на доплаты.Но при условии – доход на каждого из семьи за три последних месяца ниже бюджета прожиточного минимума. Это около 247 рублей. Причем в расчет сейчас не будут браться некоторые материальные блага. Например, машина, дополнительная квартира или платное обучение детей.