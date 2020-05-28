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В Беларуси начинает работу тестовая сеть 5G
28.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОператор beCloud запустил в Минске самую большую тестовую сеть нового поколения связи 5G. Сейчас пилотная зона развернута в двух частотных диапазонах и охватывает весь центр столицы. Скорость 5G в сети beCloud достигает 1,9 гигабит в секунду и это самая высокая скорость для сетей пятого поколения, которую удалось достичь в Беларуси. Проект реализуется совместно с компанией "Хуавэй". beCloud на сегодня является единственным оператором Беларуси, чья сеть 5G в Минске в диапазоне 2600 мегагерц готова к запуску в коммерческую эксплуатацию. Возможности технологии будут полезны для промышленного интернета, телемедицины, беспилотного транспорта, видеоаналитики и развития технологий виртуальной реальности. 5G обеспечит базу для развития индустриального "интернета вещей", а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.
Олег Седельник, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии": "Сегодня очень важное мероприятие для нас и нашей страны. Потому что запуск 5G в сетях диапазона 2600 уникальный, и это первый успешный запуск среди стран СНГ. Диапазон 2600 позволяет покрывать значительно большую территорию, в сравнении с диапазоном 3,5. И позволяет делать это в значительно более короткие сроки с наименьшими затратами".
Чжан Юньганг, заместитель директора "Бел Хуавэй Технолоджис": "Тестирование проходит с использованием первой в мире партии смартфонов 5G. После запуска этой сети в коммерческую эксплуатацию пользователи этих смартфонов Huawei смогут использовать самый скоростной интернет в Беларуси. И когда завершится строительство сети 5G, Huawei поставит в вашу страну еще больше новых смартфонов 5G".
По планам beCloud, следующий белорусский город, где заработает 5G - Гомель, далее – по всей стране. Также 5G будет использована в проектах по созданию цифровой экономики и "Индустрии 4.0".
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Оператор beCloud запустил в Минске самую большую тестовую сеть нового поколения связи 5G. Сейчас пилотная зона развернута в двух частотных диапазонах и охватывает...
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