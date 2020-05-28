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"Нужные людям". Пограничники
28.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаботать в таких условиях, когда порой от твоих решений и действий зависит благополучие и безопасность страны и людей, могут только по-настоящему стойкие духом. Именно они первые встречают на границе не только гостей, но и нарушителей. Мы продолжаем рассказывать о профессиях, нужных людям. Сегодня наши герои – пограничники (видео).
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Работать в таких условиях, когда порой от твоих решений и действий зависит благополучие и безопасность страны и людей, могут только по-настоящему стойкие духом....
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