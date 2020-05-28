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На строительной площадке в Минске погиб уже второй рабочий за сутки
29.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочий погиб на одной из строительных площадок на пр. Любимова в Минске. Это уже вторая смерть во время выполнения строительных работ за сутки в столице, сообщила корреспонденту
По ее словам, 28 мая, в 17.00, с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний сотрудник строительной организации. От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и изымают документацию по охране труда и технике безопасности по данному объекту. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что сегодня на стройплощадке по ул. Пономаренко
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C высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний сотрудник строительной организации. От полученных в результате падения травм...
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