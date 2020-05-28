На строительной площадке в Минске погиб уже второй рабочий за сутки

Источник материала: Tut.by

Рабочий погиб на одной из строительных площадок на пр. Любимова в Минске. Это уже вторая смерть во время выполнения строительных работ за сутки в столице, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По ее словам, 28 мая, в 17.00, с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний сотрудник строительной организации. От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и изымают документацию по охране труда и технике безопасности по данному объекту. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что сегодня на стройплощадке по ул. Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка.