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Президент подписал указ: в армию призовут до 100 офицеров запаса

29.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 28 мая подписал указ № 181 «О призыве офицеров запаса на военную службу».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с указом, в 2020 году на военную службу призовут до 100 мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совет министров до 1 февраля 2021 года должен представить президенту Беларуси информацию о результатах призыва.

Как сообщает пресс-служба президента, указ вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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В соответствии с указом, в 2020 году на военную службу призовут до 100 мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве...
 
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