|
Президент подписал указ: в армию призовут до 100 офицеров запаса
29.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 28 мая подписал указ № 181 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
В соответствии с указом, в 2020 году на военную службу призовут до 100 мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.
Министерству обороны поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совет министров до 1 февраля 2021 года должен представить президенту Беларуси информацию о результатах призыва.
Как сообщает пресс-служба президента, указ вступает в силу после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с указом, в 2020 году на военную службу призовут до 100 мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)