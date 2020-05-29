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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теме поддержки талантливой молодежи посвящена новая серия проекта "На контроле Президента" Более 58 тысяч белорусских рублей будет направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение Глава государства...

Более 58 тысяч белорусских рублей будет направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение Глава государства подписал накануне. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств. Поддержку получит сотня одаренных ребят, а также 5 коллективов.Кто они - современные белорусские гении? Как государство ведет поиск и поддерживает молодых и перспективных? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только в новой серии проекта. "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" в эту субботу сразу послена