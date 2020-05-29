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Теме поддержки талантливой молодежи посвящена новая серия проекта "На контроле Президента"
29.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 58 тысяч белорусских рублей будет направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение Глава государства подписал накануне. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств. Поддержку получит сотня одаренных ребят, а также 5 коллективов.
Кто они - современные белорусские гении? Как государство ведет поиск и поддерживает молодых и перспективных? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только в новой серии проекта
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Более 58 тысяч белорусских рублей будет направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение Глава государства...
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