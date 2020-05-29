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В Могилеве раскрыли крупную кражу. Вор уже успел купить машину и потратить остальные деньги
29.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве раскрыли крупную кражу денег. 23-летнего жителя Могилевского района задержали, когда тот ехал в автомобиле, купленном на ворованные деньги,
Незадолго до этого молодой человек проник на дачу своего знакомого, похитил дубликат ключей от его квартиры, где из тайника забрал около 1,2 млн российских рублей (около 17 тыс. долларов) и 5 тыс. долларов. За несколько дней деньги он потратил на покупку автомобиля, мобильные телефоны, подарки и развлечения. У него успели изъять только около 200 тыс. российских рублей (около 3 тыс. долларов).
Выйти на злоумышленника удалось после сообщения потерпевшего и осмотра его квартиры. Входные двери не взламывались, следов проникновения не было. Круг подозреваемых замкнулся на близких и знакомых заявителя, которые знали, где хранятся ключи, рассказывают в милиции. Выявить же причастного к преступлению человека удалось благодаря очевидцам, которые видели, что у односельчанина появилась иномарка и деньги на развлечения.
Сейчас задержанный в ИВС. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В декабре прошлого года он освободился из колонии.
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23-летнего жителя Могилевского района задержали, когда тот ехал в автомобиле, купленном на ворованные деньги.
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