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В Могилеве раскрыли крупную кражу. Вор уже успел купить машину и потратить остальные деньги

29.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве раскрыли крупную кражу денег. 23-летнего жителя Могилевского района задержали, когда тот ехал в автомобиле, купленном на ворованные деньги, рассказали в милиции.


Незадолго до этого молодой человек проник на дачу своего знакомого, похитил дубликат ключей от его квартиры, где из тайника забрал около 1,2 млн российских рублей (около 17 тыс. долларов) и 5 тыс. долларов. За несколько дней деньги он потратил на покупку автомобиля, мобильные телефоны, подарки и развлечения. У него успели изъять только около 200 тыс. российских рублей (около 3 тыс. долларов).

Выйти на злоумышленника удалось после сообщения потерпевшего и осмотра его квартиры. Входные двери не взламывались, следов проникновения не было. Круг подозреваемых замкнулся на близких и знакомых заявителя, которые знали, где хранятся ключи, рассказывают в милиции. Выявить же причастного к преступлению человека удалось благодаря очевидцам, которые видели, что у односельчанина появилась иномарка и деньги на развлечения.

Сейчас задержанный в ИВС. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В декабре прошлого года он освободился из колонии.

 
Теги: Могилев
 
 
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23-летнего жителя Могилевского района задержали, когда тот ехал в автомобиле, купленном на ворованные деньги.
 
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