ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За одно сообщение в чате - 810 рублей. В Витебске штрафуют сторонников Сергея Тихановского

29.05.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске продолжаются суды над сторонниками блогера Сергея Тихановского. 29 мая суд Октябрьского района оштрафовал администратора телеграм-канала «Страна для жизни» Юлию Барсукову на 810 рублей за сообщение в чате. А местный активист Александр Ильинец получил штраф в 675 рублей за участие во встрече с Тихановским 30 апреля, пишет «Віцебская вясна».


Юлия Барсукова на суде. Фото: «Віцебская вясна»

Дело Юлии Барсуковой рассматривал судья Владимир Цариков. По данным милицейского протокола, 7 мая женщина опубликовала в телеграм-канале «Страна для жизни» сообщение с призывом прийти на площадь Ленина в Орше 10 мая, «чтобы провести несанкционированное массовое мероприятие» — и этим нарушила законодательство о массовых мероприятиях (часть 1 статьи 23.34 КоАП).

Юлия Барсукова не признала себя виновной, хотя и не отрицала, что могла разместить такое сообщение в чате. В качестве доказательства ее вины милиция приложила к делу распечатку скрина.

Судья Цариков признал женщину виновной и оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).

29 мая суд Железнодорожного района Витебска (судья Елена Гребенчук) оштрафовал активиста Александра Ильинца на 25 базовых величин (675 рублей) и признал его виновным в нарушении статьи 23.34 КоАП. По мнению суда, мужчина виноват в том, что 30 апреля принял участие в стриме блогера Сергея Тихановского.

11 мая этот же суд наказал Ильинца на 5 суток административного ареста за «кормление голубей» в Витебске.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске продолжаются суды над сторонниками блогера Сергея Тихановского.
 
Новости дня
Новости общества
 
День детства вместо традиционной линейки устроили в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика