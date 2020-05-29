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Выпускник из Жодино cтал призером международной научной конференции по физике
29.05.2020 16:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыпускник из Жодино точно знает формулу успеха. Ярослав Якубовский обошел тысячу конкурентов и стал призером международной научной конференции по физике. Ее проводили в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. Школьник несколько лет изучает воздействие сильных электроразрядов на поверхность жидкости. Причем это не только научный интерес.
Проект в будущем может быть очень востребован в различных сферах. Каких - расскажет Александра Кавелич (видео).
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Выпускник из Жодино точно знает формулу успеха. Ярослав Якубовский обошел тысячу конкурентов и стал призером международной научной конференции по физике. Ее ...
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