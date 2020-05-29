Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпускник из Жодино cтал призером международной научной конференции по физике Выпускник из Жодино точно знает формулу успеха. Ярослав Якубовский обошел тысячу конкурентов и стал призером международной научной конференции по физике. Ее ...

Выпускник из Жодино точно знает формулу успеха. Ярослав Якубовский обошел тысячу конкурентов и стал призером международной научной конференции по физике. Ее проводили в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. Школьник несколько лет изучает воздействие сильных электроразрядов на поверхность жидкости. Причем это не только научный интерес.Проект в будущем может быть очень востребован в различных сферах. Каких - расскажет