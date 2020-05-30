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Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в Болбасово

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабная модернизация социальных объектов в Орше В прошлом году Глава государства подписал Указ № 506. Беспрецедентные льготы призваны стимулировать деловую активность бизнеса и развивать предприятия. Сейчас в...

В прошлом году Глава государства подписал Указ № 506. Беспрецедентные льготы призваны стимулировать деловую активность бизнеса и развивать предприятия. Сейчас в Орше идет капитальный ремонт спорткомплекса, реконструкция стадиона, благоустройство территории, появятся дорожки с современным покрытием. Творческие коллективы ждут открытия обновленного Дворца культуры. Среди масштабных проектов строительство новой поликлиники в густонаселенном микрорайоне города.Здесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол и баскетбол. Рядом площадка для воркаута.