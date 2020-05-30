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Масштабная модернизация социальных объектов в Орше
30.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ прошлом году Глава государства подписал Указ № 506. Беспрецедентные льготы призваны стимулировать деловую активность бизнеса и развивать предприятия. Сейчас в Орше идет капитальный ремонт спорткомплекса, реконструкция стадиона, благоустройство территории, появятся дорожки с современным покрытием. Творческие коллективы ждут открытия обновленного Дворца культуры. Среди масштабных проектов строительство новой поликлиники в густонаселенном микрорайоне города.
Сергей Гвоздев, начальник отдела спорта и туризма Оршанского райисполкома: "Благодаря именно 506-у указу Орша становится не просто спортивным городом, но и городом, который будет привлекателен для спортивного туризма. Люди, которые бы хотели в межсезонье проводить свои тренировки, находили бы здесь хорошие условия. Тем самым давали бы заработать стадионам".
Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в БолбасовоЗдесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол и баскетбол. Рядом площадка для воркаута.
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В прошлом году Глава государства подписал Указ № 506. Беспрецедентные льготы призваны стимулировать деловую активность бизнеса и развивать предприятия. Сейчас в...
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