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Завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
30.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 9-14°C. Днем воздух прогреется до 14-20°C.
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В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью...
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