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Что делать, если вы встретили дикое животное в лесу?
30.05.2020 19:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАлексей Мустафович - биолог-эколог, он изучает диких животных уже много лет, на его счету несколько десятков экспедиций. Он точно знает, какие подручные средства спугнут зверя.
Алексей Мухля, биолог-ученый, педагог Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи: "Первое средство - это зонтик, он резко увеличивает в размере, животное пугается и убегает, второе - свисток".
В лесу старайтесь быть заметным: разговаривайте, шаркайте ногами, свистите. Если же встреча с животным состоялась, ни в коем случае не убегайте, не поворачивайтесь к нему спиной и не бросайте ничего в животное.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "Если видите, что животное интересуется, то самый оптимальный вариант, это что-то ему отдать. Верхнюю одежду, например".
Знаменитый медведь Тристан в Минском зоопарке кажется вполне дружелюбным и спокойным. А вот столкновение с таким же косолапым в лесу может закончиться печально. Лучше всего медленно от него уходите. При возможности воспользуйтесь методом резкого увеличения собственного размера. Сделайте так, чтобы визуально казаться больше. Например, распахните куртку.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "Притворяться мертвым - это самое последнее и, наверно, не самый лучший вариант. Если он своим весом облокотится на вас, то раздавит вам грудную клетку".
Если вы попались на глаза кабану, лезьте на дерево или хотя бы спрячьтесь за стволом. Приметив оленя, косулю, лося, похлопайте в ладоши. Это должно их спугнуть. Волк хоть и кажется агрессивным животным, вряд ли будет на вас нападать. Он уйдет, услышав громкие звуки тех же хлопков или свистка. А вот рысь не боится ничего.
Алексей Мухля, биолог-ученый, педагог Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи: "В лесу вы иногда видите небольшие тропинки. Это значит, что здесь ходили косули, волки. Никогда не ходите по этим мелким тропинкам, потому что рысь садится в засаду и наблюдает за животными".
Главное - не проявлять агрессию. Это знают даже дети.
Ася и Анастасия: "Если проползает рядом змея, то нужно спокойно идти и ничего не делать, змеи просто так не нападают".
Даже если животное не ведет себя враждебно и идет к вам в руки, не подходите к нему. Оно может быть бешеным. Наиболее часто встречаются бешеные лисы.
Татьяна Железнова, консультант отдела биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды: "Если вы увидели травмированное животное, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать ему помощь, позвоните на телефон оперативной дежурной части МЧС или МВД".
При встрече со зверем постарайтесь не терять самообладание: животные очень хорошо чувствуют эмоциональное состояние человека. Старайтесь любыми средствами избегать конфликтов.
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Алексей Мустафович - биолог-эколог, он изучает диких животных уже много лет, на его счету несколько десятков экспедиций. Он точно знает, какие подручные средства...
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