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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что делать, если вы встретили дикое животное в лесу? Алексей Мустафович - биолог-эколог, он изучает диких животных уже много лет, на его счету несколько десятков экспедиций. Он точно знает, какие подручные средства...

Алексей Мустафович - биолог-эколог, он изучает диких животных уже много лет, на его счету несколько десятков экспедиций. Он точно знает, какие подручные средства спугнут зверя.В лесу старайтесь быть заметным: разговаривайте, шаркайте ногами, свистите. Если же встреча с животным состоялась, ни в коем случае не убегайте, не поворачивайтесь к нему спиной и не бросайте ничего в животное.Знаменитый медведь Тристан в Минском зоопарке кажется вполне дружелюбным и спокойным. А вот столкновение с таким же косолапым в лесу может закончиться печально. Лучше всего медленно от него уходите. При возможности воспользуйтесь методом резкого увеличения собственного размера. Сделайте так, чтобы визуально казаться больше. Например, распахните куртку.Если вы попались на глаза кабану, лезьте на дерево или хотя бы спрячьтесь за стволом. Приметив оленя, косулю, лося, похлопайте в ладоши. Это должно их спугнуть. Волк хоть и кажется агрессивным животным, вряд ли будет на вас нападать. Он уйдет, услышав громкие звуки тех же хлопков или свистка. А вот рысь не боится ничего.Главное - не проявлять агрессию. Это знают даже дети.Даже если животное не ведет себя враждебно и идет к вам в руки, не подходите к нему. Оно может быть бешеным. Наиболее часто встречаются бешеные лисы.При встрече со зверем постарайтесь не терять самообладание: животные очень хорошо чувствуют эмоциональное состояние человека. Старайтесь любыми средствами избегать конфликтов.