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Развитие юго-восточного региона Могилевской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одним из приоритетов государственной политики является развитие регионов Одним из приоритетов государственной политики, который находится на личном контроле Главы государства, является развитие регионов. Это создание новых рабочих...

Одним из приоритетов государственной политики, который находится на личном контроле Главы государства, является развитие регионов. Это создание новых рабочих мест, строительство жилья, ведение бизнеса, повышение качества медицинского обслуживания. Одним словом, все условия для жизни людей должны быть созданы даже в небольших райцентрах.На это направлен и указ Президента "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области", который Глава государства подписал накануне. Документ продлевает до 2025 года действие основных положений указа, принятого 5 лет назад. За это время многое уже сделано. В регион вложили более 700 миллионов рублей и свыше 30 миллионов прямых иностранных инвестиций. Создано более 2 тысяч новых высокоэффективных рабочих мест. Яркий пример - белорусско-австрийский проект - завод по производству цементно-стружечных плит в Кричевском районе. Здесь выпускают продукцию мирового уровня, работают в 4 смены. География экспорта составляет уже 18 стран. Новый указ также предоставляет полномочия райисполкомам региона на распоряжение неиспользуемым или неэффективно используемым имуществом, которое находится в республиканской собственности. У граждан появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. Документ предусматривает и другие меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций.