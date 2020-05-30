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Опыт Беларуси и Швеции в борьбе с пандемией COVID-19. Интервью Сэма Клебанова

30.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На первых этапах борьбы с пандемией больше всего критики в свой адрес получили наша страна и Швеция. И дело все - в отказе от мер тотального карантина и выбор собственной модели с опорой на надежную систему здравоохранения, рекомендации своих медиков и высокую ответственность граждан. Информационно атаковали наши страны именно за эту инаковость, причем, без фактов на руках. Сейчас тональность меняется. Здоровье людей, включая пациентов с хроническими заболеваниями дыхания и сердца, плюс положение экономики в Беларуси и Швеции все чаще приводятся в пример как успешный опыт.

Недавно в журнале "Сноб" появился обстоятельный материал жителя Скандинавии Сэма Клебанова. Называется он "Швеция и секта свидетелей карантина" - советуем прочитать. Автор на цифрах и фактах доказывает поспешность критики. Правда, одной фразой противопоставляет меры Стокгольма и Минска. Мы связались с автором и выяснили, что на самом деле опыт почти идентичный, а к возможной второй волне пандемии наши страны даже более подготовлены, чем сторонники карантина. Коллективный иммунитет у нас выше (видео). 
 
Теги: Минск
 
 
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На первых этапах борьбы с пандемией больше всего критики в свой адрес получили наша страна и Швеция. И дело все - в отказе от мер тотального карантина и выбор...
 
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