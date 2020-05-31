Пикеты в Бресте не обошлись без задержаний. Что известно

Источник материала: Tut.by

Пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных претендентов в президенты в Бресте не обошлись без задержаний. Об этом TUT.BY стало известно от правозащитников вечером 31 мая.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Около 20.00 недалеко от кинотеатра «Беларусь» в Бресте задержали общественного активиста Виталия Казака, который 31 мая вел стрим с пикетов, сообщил правозащитник Роман Кисляк.

Когда Виталий Казак ушел с площадки, где расположились пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных «кандидатов в кандидаты», к нему подошли люди в штатском и отвели к микроавтобусу без опознавательных знаков, который стоял на улице Куйбышева. Там активиста передали ОМОНу. Куда доставили Виталия Казака пока не известно.

Очевидцы задержания прислали в редакцию видео.

Нам известно, что около 21.50 Виталия Казака выпустили из Ленинского РОВД без составления протокола.

— Меня задержали, отвезли в райотдел, опросили, долго с кем-то консультировались, а потом отпустили, — сообщил TUT.BY активист.

Также к вечеру отпустили задержанного утром в Кобрине противника аккумуляторного завода Владимира Мороза, рассказал Роман Кисляк.

Правозащитники сообщают , что еще примерно в 16.40 в Бресте был задержан ОМОНом Анатолий Данилькевич — за бело-красно-белый флаг. Его отпустили после трех часов задержания, составив протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.