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Мнение профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19

31.05.2020 22:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19. 

Следите ли за ситуацией в Беларуси? И как можете оценить путь, который выбрала наша страна? 

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики (Россия)  (видео).

 
 
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Мнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19.  Следите ли за ситуацией в...
 
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