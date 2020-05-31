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Мнение профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19
31.05.2020 22:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19.
Следите ли за ситуацией в Беларуси? И как можете оценить путь, который выбрала наша страна?
Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики (Россия) (видео).
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Мнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19. Следите ли за ситуацией в...
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