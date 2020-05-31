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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19 Мнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19. Следите ли за ситуацией в...

Мнение авторитетного российского эпидемиолога, доктора медицинских наук, профессора Игоря Гундарова по поводу ситуации с COVID-19.Следите ли за ситуацией в Беларуси? И как можете оценить путь, который выбрала наша страна?Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики (Россия) (видео).