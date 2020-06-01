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Грушевка и Дрозды, новый фонтан и «Запорожец». Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

01.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — контраст Грушевки и Дроздов, новый фонтан и желтый «Запорожец».

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ivanovskaya_viktoria 26 Май 2020 в 4:44 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от minsk stories (@storiesminsk) 29 Май 2020 в 9:17 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от masha (@fahrengheitte) 28 Май 2020 в 11:42 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @gold_willow_girl 27 Май 2020 в 10:07 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @christinapugacheva 28 Май 2020 в 9:39 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Arthur Chumak (@arthurchumak) 27 Май 2020 в 11:38 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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