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Грушевка и Дрозды, новый фонтан и «Запорожец». Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
01.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — контраст Грушевки и Дроздов, новый фонтан и желтый «Запорожец».
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
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