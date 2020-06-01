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Сегодня День защиты детей

01.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в первый день лета весь мир отмечает День защиты детей. Этой традиции уже около 70 лет.

В Беларуси защита прав и интересов детей - одно из приоритетных направлений деятельности государства. Сейчас в нашей стране почти миллион 900 тысяч маленьких белорусов в возрасте до 18-ти. Ежегодно мальчиков у нас рождается больше, чем девочек. Кстати, более тысячи женщин в прошлом году стали мамами сразу двух малышей, у 14 - появилась тройня. Особое внимание со стороны государства уделяется вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки. На начало этого года в семьях воспитывались почти 14 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских интернатных учреждениях - около 3 тысяч. В Беларуси действуют и специальные меры помощи семьям. Это система социальных пособий, гарантий и льгот.

 
 
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Сегодня в первый день лета весь мир отмечает День защиты детей. Этой традиции уже около 70 лет. В Беларуси защита прав и интересов детей - одно из приоритетных...
 
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