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9-й пляж Минского моря стал доступным для людей с инвалидностью
01.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что на Минском море появился первый инклюзивный пляж? Идея создания такого места, делится автор проекта "ПляжИК" Денис Василевич, зародилась давно. Находясь в командировках в соседних странах, он наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы здорово организовать подобное место и у нас. И вот свершилось!
Денис Василевич, инструктор активной реабилитации ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников": "Данный пляж - это общедоступный пляж. Пляж для нас всех. Здесь нет никаких ограничений, кто им может пользоваться. Пользоваться им будет удобно всем,и комфортно будет всем. Он не закрыт, он не ограничен. Пожалуйста, приходите, приезжайте, пользуйтесь, наслаждайтесь! Надеюсь, будет комфортно, и понравится всем!"
Место, а именно 9-й пляж Заславского водохранилища, выбрано неслучайно: тут пологая местность, удобный вход в воду, а неподалеку - удобная парковка, и сюда ходит городской транспорт и социальное такси. А теперь на удобном пляже появились еще и деревянные тропинки, и биотуалет, и кабинки для переодевания с пандусами, но, пожалуй, самое главное - пирс - понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках смогут доезжать до глубины, чтобы купаться.
Владислав, ждет открытия купального сезона: "Все безопасно, сделано хорошо, чтобы могли добраться до воды. Ждем лета, чтобы могли поплавать, покупаться, посидеть, отдохнуть. Спуститься к воде по песку тяжело, колеса не хотят ехать, и тяжело, а так теперь все круто, доступно. Будет возможность, чтоб не на руках тебя носили постоянно в воду, а возможность самому добраться".
К слову, пляж подойдет не только для инвалидов-колясочников, но и для мам с маленькими детьми, пожилых людей. А еще на пляже будут проводить туристические слеты. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут покататься на байдарках, гидроциклах, тюбингах, посоревноваться в дартсе и даже поучаствовать в кулинарном поединке. Кстати, первый турслет, по словам Дениса, планируется в середине июня.
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А знаете ли вы, что на Минском море появился первый инклюзивный пляж? Идея создания такого места, делится автор проекта "ПляжИК" Денис Василевич, зародилась давно....
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