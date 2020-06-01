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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 9-й пляж Минского моря стал доступным для людей с инвалидностью А знаете ли вы, что на Минском море появился первый инклюзивный пляж? Идея создания такого места, делится автор проекта "ПляжИК" Денис Василевич, зародилась давно....

А знаете ли вы, что на Минском море появился первый инклюзивный пляж? Идея создания такого места, делится автор проекта "ПляжИК" Денис Василевич, зародилась давно. Находясь в командировках в соседних странах, он наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы здорово организовать подобное место и у нас. И вот свершилось!Место, а именно 9-й пляж Заславского водохранилища, выбрано неслучайно: тут пологая местность, удобный вход в воду, а неподалеку - удобная парковка, и сюда ходит городской транспорт и социальное такси. А теперь на удобном пляже появились еще и деревянные тропинки, и биотуалет, и кабинки для переодевания с пандусами, но, пожалуй, самое главное - пирс - понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках смогут доезжать до глубины, чтобы купаться.К слову, пляж подойдет не только для инвалидов-колясочников, но и для мам с маленькими детьми, пожилых людей. А еще на пляже будут проводить туристические слеты. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут покататься на байдарках, гидроциклах, тюбингах, посоревноваться в дартсе и даже поучаствовать в кулинарном поединке. Кстати, первый турслет, по словам Дениса, планируется в середине июня.